Santa Cruz x Passo Fundo: onde assistir e horário do jogo pela Divisão de Acesso

Estádio dos Plátanos será o palco da partida entre as equipes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O confronto entre Santa Cruz e Passo Fundo, pela 10ª rodada da Divisão de Acesso, será neste domingo (6), às 15h. A partida ocorre no Estádio dos Plátanos.

Na última rodada, o Passo Fundo venceu o Esportivo e subiu três posições na competição. No momento, o Tricolor está na quinta colocação, com 15 pontos — sete atrás do líder Aimoré e três do vice Gramadense.

O Santa Cruz vem de um empate sem gols contra o Novo Hamburgo, na última rodada. Com o resultado, o Galo Carijó se aproximou da zona de classificação: está em 10º, com nove pontos — quatro atrás do Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

Onde assistir?