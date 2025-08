Quartas da Divisão de Acesso: o duelo entre Passo Fundo e Veranópolis em números

O Passo Fundo terá, nesta quinta-feira (31), o jogo mais decisivo da temporada até o momento. O Tricolor enfrenta o Veranópolis , às 19h, em busca da vantagem na partida de ida das quartas de final da Divisão de Acesso . A partida será disputada no Estádio Antônio David Farina.

Histórico de confrontos

O retrospecto do duelo é favorável ao Veranópolis. Segundo o site oGol, as equipes se enfrentaram 24 vezes desde 1994. Desses jogos, 15 aconteceram pelo Gauchão, enquanto nove foram disputados pela Divisão de Acesso.

O fator local, no entanto, está em aberto. As equipes disputaram 12 jogos na Serra, sendo que cada clube venceu quatro vezes, além de quatro empates.

Primeira fase

No confronto realizado na primeira fase, no início de junho, o Tricolor levou a melhor e venceu o Pentacolor por 2 a 1, no Estádio Antônio David Farina. Na ocasião, o artilheiro da competição, Vinícius Spaniol, marcou os dois gols.