Primeira fase da Divisão de Acesso termina nesta semana; veja o que está em jogo para Gaúcho e Passo Fundo

Gaúcho e Passo Fundo vivem situações diferentes na competição. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

A primeira fase da Divisão de Acesso chega ao fim neste domingo (27), mas, antes disso, duas rodadas definirão os oito clubes que avançam às quartas de final e o clube que será rebaixado à Terceirona. E os três representantes da Região Norte estão em situações distintas na tabela de classificação.

Confira a seguir como chegam Passo Fundo, Gaúcho e União Frederiquense para a reta final desta fase da competição.

Passo Fundo

O Passo Fundo é o único time da região que ainda tem chances de conquistar o acesso para a elite do futebol gaúcho. Com duas rodadas de antecedência, o Tricolor já está classificado para as quartas de final da competição. No entanto, os últimos dois jogos definirão a posição da equipe, que visa entrar no G-4 para ser mandante nos jogos decisivos.

No momento, o Passo Fundo está na quinta colocação, com 23 pontos. Essa é a mesma pontuação de Veranópolis (terceiro) e Inter-SM (quarto), que levam vantagem no saldo de gols. O Gramadense, vice-líder, tem 24 e pode ser ultrapassado, visto que folga nesta rodada e entra em campo apenas no domingo.

Sendo assim, o Tricolor precisa vencer seus confrontos e torcer por tropeços desses adversários para ficar entre os quatro primeiros. Outra possibilidade é o clube levar vantagem no saldo de gols.

Próximos jogos do Passo Fundo

Quarta-feira (23/7), 19h30min — Bagé x Passo Fundo;

Domingo (27/7), 15h — Passo Fundo x Glória

Gaúcho

O Gaúcho é o time da região que vive a pior situação na tabela de classificação. A duas rodadas para o término da primeira fase, o Alviverde corre o risco de ser rebaixado à Terceirona. O Periquito está na 14ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados em 12 jogos. O Real está na lanterna, com dois.

Para se salvar com uma rodada de antecedência, o Gaúcho precisa vencer o Brasil de Farroupilha nesta quarta-feira (23) e torcer por uma derrota ou empate do Real contra o Novo Hamburgo. Se as duas equipes vencerem ou forem superadas, o descenso será definido apenas no domingo.

Próximos jogos do Gaúcho

Quarta-feira (23/7), 15h — Gaúcho x Brasil de Farroupilha;

Domingo (27/7), 15h — União-FW x Gaúcho

União Frederiquense

O União Frederiquense irá cumprir tabela nas últimas rodadas. Isso porque o Leão da Colina não tem chances de conquistar a classificação para as quartas, bem como não corre o risco de ser rebaixado. O clube está na 12ª colocação, com 10 pontos.

Próximos jogos do União-FW

Quarta-feira (23/7), 19h30min — Inter-SM x União-FW;

Domingo (27/7), 15h — União-FW x Gaúcho

Classificação