"Precisamos ter foco para respirarmos na Divisão de Acesso", diz zagueiro do Gaúcho sobre jogo contra o Santa Cruz

A 13ª rodada da Divisão de Acesso , que ocorre neste fim de semana, pode ser determinante para o Gaúcho cravar a sua permanência em 2026. Três pontos à frente do lanterna Real, o Alviverde precisa de uma vitória para escapar de vez do rebaixamento à Terceirona.

A três jogos para o término da primeira fase da competição, o Gaúcho ocupa a 14ª colocação , com cinco pontos. Por outro lado, o time de Tramandaí tem dois pontos e uma sequência complicada pela frente, contra Passo Fundo, Novo Hamburgo e Lajeadense, times que disputam posições dentro do G-8.

Foco no Santa Cruz

Neste domingo (20), o Gaúcho enfrenta o Santa Cruz , às 15h, na Arena Be8. Para tentar reencontrar o caminho da vitória depois de oito rodadas, Lázaro, zagueiro do Periquito, destacou a importância do elenco estar focado e concentrado.

— Na última rodada ( contra o Passo Fundo ), fizemos um bom jogo, mas em uma desatenção sofremos o gol. Agora, contra o Santa Cruz, precisamos estar bem preparados para isso não acontecer novamente. Precisamos aproveitar as chances de finalizações e ter foco para respirarmos na Divisão de Acesso. A equipe deles têm suas valências, mas estamos trabalhando para surpreender — destacou o defensor.

Depois do Santa Cruz, o Gaúcho enfrenta o Brasil de Farroupilha, na quarta-feira (23), e encerra a participação na competição contra o União Frederiquense, no próximo domingo (27). Ambas as partidas serão às 15h.