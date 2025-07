"Precisamos ser profissionais e respeitar a camisa", afirma técnico do Gaúcho após derrota no clássico Ga-Pas

Derrota no clássico marcou o oitavo jogo do Gaúcho sem vencer na Divisão de Acesso.

O revés para o Passo Fundo, no clássico realizado neste domingo (13), resultou na oitava derrota do Gaúcho na Divisão de Acesso. Sem chances de classificação à próxima fase, o Alviverde quer terminar a competição com hombridade.