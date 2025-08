"Precisamos criar mais oportunidades ofensivas", enfatiza novo treinador do Ypiranga

Raul comandou o primeiro treino na tarde desta quarta-feira (30). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O novo técnico do Ypiranga para a sequência da temporada foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (30), em entrevista coletiva. Raul Cabral chega ao Canarinho com a missão de encaminhar a classificação do clube aos quadrangulares da Série C do Brasileirão.

Ao lado do presidente, Adilson Stankiewicz, e do diretor de futebol, Tales Manhabosco, o treinador comentou sobre a oportunidade de comandar a equipe verde e amarela e as possíveis mudanças que fará nas próximas rodadas.

Restando cinco jogos para o término da primeira fase, o time gaúcho ocupa a sétima colocação da competição, com 21 pontos, três à frente do CSA, primeiro time fora da zona de classificação.

Mudanças

Segundo o treinador, é inviável promover muitas mudanças na forma com que a equipe joga, ou até mesmo realizar várias alterações na equipe. Raul Cabral destacou que será um período para aprimorar ideias, principalmente no setor ofensivo.

Isso porque o Ypiranga tem o quarto pior ataque da Série C, com 12 gols marcados em 14 jogos.

— O Ypiranga é uma equipe organizada, muito competitiva e com uma boa solidez defensiva. Um ponto importante, no entanto, é conseguirmos aumentar o volume de oportunidades criadas nos jogos. Com isso, a possibilidade de termos mais finalizações e gols será maior. É algo que vamos buscar melhorar dentro dos treinamentos a partir de agora — disse Raul Cabral.

O primeiro desafio do novo comandante será no domingo (3), quando o Canarinho enfrenta o líder Caxias, no Estádio Colosso da Lagoa.

— Nesse primeiro momento, vou buscar conhecer melhor o elenco. Eu enfrentei o Ypiranga esse ano, então já tenho uma ideia em relação aos atletas, mas no dia a dia vou conhecer melhor o perfil de cada um. Não vou partir do zero, até porque não é um início de temporada. Vou partir de uma equipe já montada, mas com alguns ajustes. — frisou o treinador, que avaliou o rival:

— Não é à toa que o Caxias lidera a competição. É uma equipe qualificada e organizada, então nosso maior objetivo nesse momento será fazer um grande jogo para voltarmos a vencer, que é muito importante pensando na classificação, já que os últimos resultados não foram os ideais.