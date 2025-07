Passo Fundo x Gaúcho: onde assistir e horário do jogo pela Divisão de Acesso

O confronto entre as equipes será no Vermelhão da Serra.

As equipes chegam em momentos distintos para o clássico Ga-Pas. De um lado, o Passo Fundo briga pela parte de cima da tabela e quer se aproximar ainda mais da classificação à próxima fase. O Tricolor é sexto colocado , com 16 pontos.

Por outro lado, o Gaúcho não vence há sete rodadas e quer se afastar de qualquer risco de rebaixamento à Terceirona. O Alviverde está na 14ª colocação , com cinco pontos — quatro à frente do Real, lanterna da competição.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens através do canal do Passo Fundo no YouTube.