Passo Fundo x Aimoré: onde assistir e horário do jogo pela Divisão de Acesso

O confronto entre as equipes será no Vermelhão da Serra.

Um duelo pela parte de cima da tabela. A vitória do Passo Fundo sobre o rival Gaúcho, no domingo (13), deixou a equipe entre as primeiras colocações da competição e próximo de garantir uma vaga à próxima fase. No momento, o Tricolor está em quinto, com 20 pontos — mesma pontuação do Inter-SM, que fecha o G-4.