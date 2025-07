Passo Fundo vence o lanterna Real e se classifica para a próxima fase da Divisão de Acesso

Partida aconteceu na tarde deste sábado (19). Real Sport Club / Divulgação

O Passo Fundo venceu o Real por 3 a 1 na tarde deste sábado (19), no Estádio Módulo Esportivo, em Tramandaí, pela 13ª rodada da Divisão de Acesso.

Com o resultado, o Tricolor garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. No momento, a equipe ocupa a quinta colocação, com 23 pontos. O Leão, por outro lado, segue na lanterna e correndo risco de rebaixamento à Terceirona, com dois.

A próxima partida do Passo Fundo será na quarta-feira (24), quando enfrenta o Bagé, às 19h30min, no Estádio Pedra Moura. Mais cedo, às 15h, o Real recebe o Novo Hamburgo, no Módulo Esportivo Tramandaí.

O jogo

O jogo começou movimentado, com o Real abrindo o placar logo aos sete minutos com gol de Deividy, que invadiu a área e finalizou no canto. O Passo Fundo empatou nos acréscimos, aos 46, em cobrança de pênalti por Vinicius Spaniol.

No segundo tempo, o domínio Tricolor ficou ainda mais evidente. Apesar do Real tentar deixar o meio do campo mais forte com duas substituições aos 22 minutos, Spaniol marcou o segundo gol do Passo Fundo em seguida, aos 24. O time adversário tentou buscar o empate, mas parou na boa atuação do goleiro Max.

Aos 46, Tony Jr. perdeu uma chance clara de ampliar o placar para o Tricolor. O terceiro ponto veio aos 51 minutos, com gol contra de Kauã, carimbando o 3 a 1 no placar.