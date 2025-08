Passo Fundo vence o Glória e fica entre os quatro primeiros colocados da Divisão de Acesso

O Passo Fundo venceu o Glória por 3 a 0 na tarde deste domingo (27), no Estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a terceira colocação, com 27 pontos, confirmando uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Divisão de Acesso. Nos últimos quatro jogos o Passo Fundo venceu dois, empatou outros dois e sofreu apenas um gol.

O Passo Fundo vai enfrentar o Veranópolis, que está em sexto na tabela, com 23 pontos. As datas das partidas devem ser confirmadas pela Federação Gaúcha na segunda-feira (27).

O técnico do Passo Fundo, Gabriel Dutra, destacou a entrega do grupo na preparação para os confrontos das quartas de final. O treinador valorizou a atuação dos jogadores que tiveram oportunidade como titulares e ressaltou a importância do apoio da torcida nos próximos desafios.

— Foi um jogo muito difícil, contra uma equipe que veio para jogar futebol, assim como nós. Rodamos bastante o grupo, colocamos jogadores que não vinham atuando, iniciando a partida como titular, e conseguimos fazer uma grande exibição. Encerramos bem a primeira fase. Agora é foco total e muito estudo sobre o nosso próximo adversário, o Veranópolis — afirma.

O jogo

O Passo Fundo saiu na frente do placar no primeiro tempo contra o Glória, mesmo com dificuldades causadas pelo gramado encharcado, que atrapalhou a troca de passes e o equilíbrio das equipes em campo.

Aos 2 minutos, Tinga cobrou a primeira falta perigosa para o Passo Fundo, mas acabou escorregando na batida. A melhor chance do Tricolor veio aos 18 minutos, quando Toni Jr. tentou buscar no canto direito superior do goleiro do Glória, que defendeu.

Apesar das dificuldades, o Passo Fundo soube aproveitar melhor as oportunidades. Aos 31 minutos, Alisson Mira abriu o placar aproveitando um erro de posicionamento do goleiro adversário, que estava fora da meta após uma reclamação de falta não marcada. O Glória quase empatou dois minutos depois, mas desperdiçou a chance.

Alisson Mira marcou o segundo gol do Tricolor aos 41 minutos, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Passo Fundo seguiu pressionando. Aos 8 minutos, Toni Jr. desperdiçou uma chance de ampliar o placar. Pouco depois, aos 11, o jogador Fabinho, do Tricolor, levou cartão amarelo após um carrinho forte em Juninho. O Glória tentou aproveitar a cobrança, sem sucesso.