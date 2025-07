Passo Fundo vence o Gaúcho em clássico pela Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram no Estádio Vermelhão da Serra. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

O Passo Fundo levou a melhor no Ga-Pas de número 27, realizado neste domingo (13), pela 11ª rodada da Divisão de Acesso. Em um jogo de poucas oportunidades, Vinícius Spaniol marcou o gol que decretou a vitória do Tricolor por 1 a 0 diante do Gaúcho, no Estádio Vermelhão da Serra.

Com o resultado, o Passo Fundo chegou aos 19 pontos e subiu para a quinta colocação da competição. O Gaúcho, por outro lado, permanece em 14º, com cinco pontos, sem chances de classificação à próxima fase, a frente apenas do Real, último colocado.

O próximo compromisso do Tricolor será na quarta-feira (16), quando recebe o Aimoré, às 19h30min, no Estádio Vermelhão da Serra. O Alviverde, por outro lado, enfrenta o Santa Cruz no domingo (20), às 15h, na Arena Be8.

Leia Mais Ypiranga perde fora de casa para o Floresta na Série C

Poucas oportunidades

Na primeira metade da etapa inicial, o Gaúcho ocupou mais espaços no campo ofensivo e criou mais, mas não conseguiu ser efetivo no terço final e não levou perigo ao goleiro Max. O Passo Fundo começou ameaçar mais a partir dos 34 minutos, quando Reinaldo avançou pela esquerda e cruzou para Medina cabecear por cima do gol.

Aos 44, o Tricolor teve outra oportunidade de abrir o placar novamente com o camisa 7. Em cobrança de falta pela ponta esquerda, o meia cobrou rasteiro e acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Na terceira chance, os donos da casa não desperdiçaram e abriram o marcador no Estádio Vermelhão da Serra. Já nos acréscimos, aos 47, após bate e rebate dentro da pequena área, Vinícius Spaniol ficou com a sobra e finalizou certeiro para o fundo da rede: 1 a 0.