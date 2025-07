Passo Fundo quer explorar "pontos fracos" do Santa Cruz para se aproximar da classificação na Divisão de Acesso

Passo Fundo venceu o Esportivo na última rodada. Fabiano Martins / Esportivo, Divulgação

Vivendo um bom momento na Divisão de Acesso, o Passo Fundo quer ampliar a distância do nono colocado para se aproximar da classificação às quartas de final. O primeiro desafio, dos seis que restam, será neste domingo (6), às 15h, contra o Santa Cruz, no Estádio dos Plátanos.

Nos últimos cinco jogos, o Tricolor conquistou quatro vitórias e teve apenas uma derrota. A sequência de resultados fizeram com que o clube saltasse para a quarta colocação da competição, com 15 pontos — sete atrás do líder Aimoré e seis à frente do Brasil de Farroupilha, primeiro time fora do G-8.

— Estamos em um momento positivo e temos uma certa gordura, mas sabemos que isso pode ir por água abaixo caso não pontuarmos mais. Então estamos encarando esse jogo contra o Santa Cruz como uma decisão, mas sempre mantendo os pés no chão. Teremos uma sequência complicada pela frente, então entendemos a importância de pontuar para manter distância do nono colocado e poder encaminhar a nossa classificação — enfatizou o técnico Gabriel Dutra.

O comandante ressaltou a importância explorar os "pontos fracos" do Santa Cruz para buscar mais uma vitória na competição. O Galo Carijó está em décimo, com nove pontos, quatro atrás do Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

— Venho falando para os atletas que vai ser uma grande final. O Santa Cruz encara dessa maneira, porque sabe que precisa pontuar para se manter vivo na busca pela classificação. O grupo precisará ter um alto nível de concentração, além de tentar explorar os pontos que a gente acredita que sejam vulneráveis do adversário. Dentro da nossa estratégia, precisamos fazer um jogo consistente defensivamente para que possamos ficar mais próximos da vitória — disse o treinador.

O departamento de futebol do Passo Fundo trabalha com 21 pontos para avançar à próxima. No entanto, o Tricolor tentará se manter entre os quatro primeiros colocados, que levam a vantagem de decidir os mata-matas em casa.