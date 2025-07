Passo Fundo oficializa terceiro reforço para o mata-mata da Divisão de Acesso

O Passo Fundo encaminhou a contratação de mais um jogador para a fase decisiva da Divisão de Acesso . Nesta sexta-feira (25), o Tricolor anunciou a chegada do lateral-esquerdo Fabinho , de 25 anos.

O atleta estava no Mamoré-MG , mas acumula passagens por clubes como Central, Mixto, Anápolis, União Rondonópolis e Gama.

Esse é o terceiro reforço anunciado pelo Passo Fundo para a reta final da Divisão de Acesso. Antes, o clube oficializou as contratações do centroavante Alison Mira e do meio-campista Dionatan Machado.