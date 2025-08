Passo Fundo inicia decisão por vaga na semifinal da Divisão de Acesso nesta quinta-feira

Tricolor tem o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

Os primeiros 90 minutos que poderão encaminhar a classificação do Passo Fundo para as semifinais da Divisão de Acesso serão disputados nesta quinta-feira (31). Às 19h30min, o Tricolor enfrenta o Veranópolis, no Estádio Antônio David Farina, pelo jogo de ida das quartas de final.

O duelo coloca frente a frente as equipes com os dois melhores ataques da competição. Enquanto o Passo Fundo marcou 20 gols em 14 jogos, o VEC balançou as redes 17 vezes. Esse fator, segundo o técnico Gabriel Dutra, fará com que a partida seja ainda mais disputada.

— Ao meu ver, esse será o jogo mais vistoso, esteticamente falando, das quartas de final. São equipes que têm os melhores ataques, que gostam de um futebol bem jogado e de jogar com a bola no chão — disse o treinador, antes de fazer uma ressalva:

— Mas isso vai acontecer caso o gramado nos permitir, porque senão teremos que nos adaptar e fazer um jogo com mais ligações direitas, de primeira e segunda bola, que foge um pouco da nossa característica.

No confronto realizado na primeira fase, no início de junho, o Tricolor levou a melhor e venceu o Pentacolor por 2 a 1, no Estádio Antônio David Farina. Na ocasião, o artilheiro da competição, Vinícius Spaniol, marcou os dois gols.

— Fizemos um grande confronto contra o VEC e vencemos por 2 a 1, mas foi um jogo onde o adversário teve um bom volume de jogo. Nossa equipe acabou sendo efetiva nas oportunidades que criamos, mas sabemos bem que o Veranópolis é um time muito consistente, um time, fisicamente falando, muito forte e que tem jogadores que estão vivendo um baita momento e podem decidir a partida — salientou Gabriel Dutra.

Fator positivo

Depois que o Tricolor enfrentou o VEC, a equipe melhorou defensivamente e sofreu poucos gols — nas últimas cinco rodadas, o clube sofreu apenas um gol. Esse fator aumenta a confiança do elenco, que pretende buscar a vantagem no confronto de ida.

— No início do campeonato sofremos gols em lances esporádicos, sendo que as equipes adversárias não criavam muito, mas quando tinham chances, convertiam. Conseguimos ajustar alguns detalhes de posicionamento, adiantar a marcação, não ficar tão passivo atrás e isso diminuiu a liberdade dos rivais próximo ao nosso gol — destacou o treinador e completou:

— Além disso, conseguimos nos reforçar, oxigenar algumas posições e ter opções no banco de reservas, então nos fortalecemos em vários aspectos para chegarmos bem nessa reta final.

Jogo de volta

O confronto de volta acontece no domingo (3), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra. O clube que tiver o melhor desempenho nos dois jogos avança para a semifinal, uma vez que não há gol qualificado.