Passo Fundo empata com o Bagé e ingressa no G-4 da Divisão de Acesso

Além do resultado, o Passo Fundo contou com o tropeço do Veranópolis e subiu para a quarta colocação, com 24 pontos. Para terminar a primeira fase no G-4, o Tricolor dependerá apenas de suas forças na última rodada, diante do Glória. A partida será do domingo (27), às 15h, no Vermelhão da Serra.