Passo Fundo e Santa Cruz empatam em disputa na Divisão de Acesso

Disputa foi na tarde deste domingo (6) no Estádio do Plátanos. Vinicius Molz Schubert

Terminou em empate o confronto entre Santa Cruz e Passo Fundo, pela 10ª rodada da Divisão de Acesso, neste domingo (6). As equipes se enfrentaram no Estádio dos Plátanos e encerraram a partida com dois gols cada, com ponto dos donos da casa já na prorrogação da segunda etapa.

O Passo Fundo abriu o placar logo no início da disputa, aos 11 minutos, com gol de Vini Spaniol. Três minutos depois, aos 14, foi a vez do lateral Ranisson, que furou a defesa do Santa Cruz e fez gol de cabeça de dentro da área.

A vantagem deu confiança à equipe passo-fundense, que vinha de vitória contra o Esportivo, na última rodada. Mas o jogo virou a partir dos 22 minutos do segundo tempo, quando Zanelato marca para o Santa Cruz. O empate saiu depois que Patrick marcou para o Galo Carijó, aos 49, já nos minutos finais.

Com o empate, o Passo Fundo soma 16 pontos na disputa pela Divisão de Acesso e segue em quinto na competição. O Santa Cruz, por sua vez, chega aos 10 pontos e ocupa a 9ª colocação, agora mais perto da zona de classificação.

Próximos jogos

O próximo jogo do Passo Fundo é contra o conterrâneo Gaúcho, no próximo domingo (13), a partir das 15h, no Vermelhão da Serra.