Passo Fundo e Gaúcho se enfrentam neste domingo; tudo que você precisa saber sobre o Ga-Pas 27

O clássico desta tarde será o 27º Ga-Pas da história . E as equipes chegam em momentos distintos para o confronto. De um lado, o Passo Fundo quer se aproximar da pontuação necessária para encaminhar a classificação à próxima fase da competição. No momento, o Tricolor ocupa a sexta colocação, com 18 pontos.

O Gaúcho , por sua vez, quer se livrar de qualquer risco de rebaixamento à Terceirona. O Alviverde vive um momento complicado, visto que não vence há seis rodadas e está na vice lanterna, com cinco pontos conquistados — quatro à frente do Real.

Retrospecto

No retrospecto geral, o Gaúcho leva vantagem no confronto: são 11 vitórias do Alviverde contra oito do Passo Fundo, além de sete empates.