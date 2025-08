Passo Fundo conhece datas dos jogos contra o Veranópolis pelas quartas de final da Divisão de Acesso

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta segunda-feira (28), as datas dos jogos de ida e volta das quartas de final da Divisão de Acesso. A primeira partida do Passo Fundo contra o Veranópolis será nesta quinta-feira (31), às 19h30min, no Estádio Antônio David Farina.