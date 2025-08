Com pênalti polêmico, Passo Fundo perde para o Veranópolis no jogo de ida das quartas da Divisão de Acesso

O Passo Fundo largou em desvantagem nas quartas de final da Divisão de Acesso. Com um pênalti polêmico marcado no último lance do jogo, o Tricolor sofreu a virada e foi derrotado para o Veranópolis por 2 a 1, nesta quinta-feira (31), no Estádio Antônio David Farina.

Agora o Passo Fundo precisa vencer o confronto de volta por dois gols de diferença para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gaúchão. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O Pentacolor joga por um empate.

A partida será disputada no domingo (3), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra.

O jogo

A primeira etapa não fez jus ao dois melhores ataques da competição. Tanto o Passo Fundo como o Veranópolis evitaram se expor ofensivamente e, com isso, criaram poucas oportunidades do meio para frente. Os donos da casa buscaram as melhores chances em chutes de fora da área, enquanto os visitante exploraram contra-ataque, mas ambos sem sucesso.

Depois do intervalo, as equipes tiveram mais criatividade e apresentaram uma postura diferente. Logo aos 7 minutos, o Veranópolis criou a primeira oportunidade para abrir o marcador, quando Ruan avançou pela direita, mas Rômulo não conseguiu chegar a tempo para finalizar e a bola saiu pela linha de fundo.

O Passo Fundo seguiu explorando as laterais e foi assim que abriu o placar aos 22. Medina avançou pela direita e cruzou para o artilheiro Vinícius Spaniol, na pequena área, cabecear para o fundo da rede: 1 a 0.

O Pentacolor não sentiu o gol e buscou a recuperação rapidamente. Aos 27, Ruan recebeu na direita, e levantou a bola na pequena área para Romário finalizar entre as pernas do goleiro Max e deixar tudo igual: 1 a 1.