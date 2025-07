O que vale a última rodada da Divisão de Acesso para o Passo Fundo

A primeira fase da Divisão de Acesso termina neste domingo (27), com todos os sete jogos começando às 15h. Os resultados da última rodada influenciarão diretamente na colocação do Passo Fundo , que busca confirmar uma vaga entre os quatro primeiros.

Para terminar a primeira fase no G-4 e decidir os mata-matas no Estádio Vermelhão da Serra, o Tricolor depende apenas de si. Isso porque a equipe está na quarta colocação, com 24 pontos.