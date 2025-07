Novo centroavante do Passo Fundo chega motivado para a reta final da Divisão de Acesso: "Espero trazer muita alegria aos torcedores"

Alison atuou pelo Joinville entre 2020 e 2021. Vitor Forcellini / Joinville, Divulgação

O Passo Fundo tem um novo centroavante para a reta final da Divisão de Acesso. Alison Mira, de 29 anos, chega ao Tricolor depois de uma passagem pelo Brasil de Pelotas, onde estava disputando a Série D do Brasileirão.

Alison teve o primeiro contato com o restante do elenco nesta quinta-feira (18), quando participou do treino visando a partida deste sábado (19), quando o Passo Fundo enfrenta o Real, às 15h, em Tramandaí. O jogador já está regularizado e ficará à disposição do técnico Gabriel Dutra para estrear.

No primeiro trabalho com a equipe, o centroavante comentou sobre a expectativa para contribuir na campanha do Tricolor em busca do acesso à elite do futebol gaúcho.

— Eu chego muito motivado e sei da responsabilidade que é jogar aqui. Espero que junto com todo grupo possamos trabalhar muito bem para conseguirmos o nosso principal objetivo, que é o acesso — disse Alison, que valorizou os bons jogos do seu novo companheiro de ataque, Vinícius Spaniol:

— Tenho o artilheiro da Divisão de Acesso ao meu lado e isso é legal, porque demonstra que todo trabalho tem resultado. Claro que vou disputar o meu espaço, porque todos nós queremos jogar, mas sempre terá respeito entre nós. Vamos ajudar um ao outro para conseguirmos o objetivo mais importante, que é contribuir com o grupo e ajudar o clube.

Foco no G-4

Restando três jogos para o término da primeira fase da Divisão de Acesso, o Passo Fundo ocupa a quinta colocação, com 20 pontos. O principal objetivo nas últimas rodadas é ingressar no G-4, para poder disputar os jogos decisivos no Estádio Vermelhão da Serra.

Atualmente a quarta posição é do Inter-SM, que tem os mesmos 20 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (seis contra três do Passo Fundo). Para isso, o centroavante ressaltou a importância de balançar as redes contra Real, Bagé e Glória, últimos adversários do Tricolor.

— Precisamos trabalhar muito bem nessa última semana para que nesses próximos jogos possamos fazer vários gols para reverter esse saldo. Sabemos que esse critério é muito importante e que depende somente de nós para podermos subir ainda mais na tabela — disse o centroavante, que completou:

— Eu sou um jogador que briga muito lá na frente e aquele que não desiste nunca das jogadas. O torcedor sempre espera gols de quem joga na frente, então espero que possa fazer vários e trazer muita alegria para eles.

Para ingressar no G-4 nesta rodada, o Passo Fundo precisa vencer o Real e torcer por tropeços de Inter-SM ou Veranópolis. As equipes enfrentam Novo Hamburgo e Gramadense, respectivamente, no domingo (20), às 15h.

Histórico de Alison Mira