No último dia de inscrições, Passo Fundo contrata mais um reforço para a Divisão de Acesso

Denis atuou em 14 jogos pelo São Luiz. Rico Marchetti / Divulgação

No último dia de inscrições, o Passo Fundo encaminhou mais uma contratação para a fase decisiva da Divisão de Acesso. Trata-se do meio-campista Denis Germano, de 26 anos, que estava no São Luiz.

O jogador iniciou sua trajetória nas categorias de base do Primavera até se transferir ao sub-20 do Santo André. Profissionalmente, atuou por clubes como Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé e São Luiz, onde estava disputando a Série D do Brasileirão.

Denis estará à disposição do técnico Gabriel Dutra para o confronto desta quinta-feira (31), quando o Tricolor enfrenta o Veranópolis, pela partida de ida das quartas de final da Divisão de Acesso. A partida será às 19h30min, no Estádio Antônio David Farina.

Reforços