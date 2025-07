"Não vamos cometer nenhuma loucura" destaca presidente do Ypiranga sobre contratações na janela de transferências

Canarinho é terceiro colocado da Série C.

Não perder jogadores. Esse será o principal foco do Ypiranga na janela de transferências de julho, que abre na próxima quinta-feira (10). Terceiro colocado e vivendo boa fase na Série C do Brasileirão, o Canarinho quer manter o mesmo elenco até o fim da temporada.