Na luta contra o rebaixamento, Gaúcho enfrenta o Brasil de Farroupilha nesta quarta-feira

"Precisamos vencer o jogo". O técnico Juca Antonello economizou palavras para falar sobre o que o Gaúcho precisa fazer para fugir do rebaixamento na Divisão de Acesso nesta quarta-feira (23), diante do Brasil de Farroupilha.

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Alviverde vive um momento delicado na competição. O clube ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos conquistados em 12 jogos. O Real está na lanterna, com dois.

Para evitar a queda com uma rodada de antecedência, o Gaúcho precisa vencer o Brasil de Farroupilha e torcer por uma derrota ou empate do Real contra o Novo Hamburgo. Se as duas equipes vencerem ou forem superadas, o descenso será definido apenas no domingo (27).