"Momento de muita felicidade" diz autor do gol da vitória do Passo Fundo no Ga-Pas

Gol da vitória saiu no final da primeira etapa. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

Gol em clássico tem um gosto especial. Artilheiro da Divisão de Acesso, o centroavante Vinícius Spaniol foi responsável por garantir a vitória do Passo Fundo contra o Gaúcho, neste domingo (13), pelo Ga-Pas de número 27.

Restando quatro jogos para o término da primeira fase, o resultado praticamente consolida o Tricolor na zona de classificação da competição. A vitória no clássico da cidade deixou o Passo Fundo na quinta colocação, com 19 pontos — quatro à frente do Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

— É um momento de muita felicidade. Foi meu primeiro clássico com a camisa do Passo Fundo e para o centroavante marcar gol em um jogo como esse é bom demais. Foi um jogo difícil, mesmo diante que um equipe que está praticamente eliminada da competição. Deixamos a vitória escapar contra o Santa Cruz, mas sabíamos que se tratando de um clássico, os três pontos seriam essenciais hoje (domingo) e entramos buscando isso — disse o camisa 9 do Tricolor, que completou:

— Foi um gol muito importante, mas além disso a gente vem confirmando a nossa constância no campeonato. A confiança do grupo aumenta muito mais. Temos uma derrota em 11 jogos, então a tendência é só evoluirmos para buscarmos o nosso tão sonhado acesso, que a torcida merece.