Lajeadense x Gaúcho: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O Gaúcho vem de uma sequência de seis jogos sem vencer e vive momento delicado na competição. Na última rodada, o Alviverde foi superado pelo Inter-SM e permaneceu na 14ª colocação, com cinco pontos — nove atrás do Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

O Lajeadense , por outro lado, tenta ganhar posições dentro da zona de classificação. Na última rodada, o time Alviazul empatou em 1 a 1 com o Bagé e ficou na sétima posição , com 15 pontos.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens do canal do Lajeadense, no YouTube.