"Jogo fugiu da nossa característica" diz técnico do Ypiranga após empate contra o Maringá

Equipes se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Depois de quatro vitórias seguidas, o Ypiranga empatou em 0 a 0 com o Maringá, no domingo (6), pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. O "jogo feio", segundo a análise do técnico Matheus Costa, já era esperado.

— Na reapresentação depois do jogo contra o ABC, eu já tinha comentado para os atletas se prepararem para o jogo mais diferente e feio de todos os 19 confrontos que teremos na fase classificatória, justamente pela proposta do adversário. O Maringá tem uma proposta muito específica, que é um jogo altamente físico, com uma marcação individual de encaixe, e com uma dinâmica de jogo vertical, sem procurar ter a posse de bola — disse o comandante, que completou:

— Esse estilo de jogo fugiu da nossa característica, que é muito técnico, por isso eu cheguei no vestiário e falei que estava muito orgulhoso pela entrega dos atletas. Sabíamos que seria um jogo de muitos duelos e poucas oportunidades. Foi um jogo muito vertical, de bola longa, e quando eles conquistavam um lado do campo, já estavam com seis jogadores na área para tentar finalizar. Isso mostrou que temos um goleiro excelente.