Ingressos para o clássico entre Passo Fundo e Gaúcho já estão à venda; veja valores e onde comprar

Último clássico disputado no Vermelhão da Serra aconteceu em outubro de 2024.

O Passo Fundo iniciou nesta segunda-feira (7), a venda de ingressos para o clássico contra o Gaúcho , válido pela 11ª rodada da Divisão de Acesso . O Ga-Pas será no domingo (13), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra.

O ingresso para a arquibancada , destinada tanto para os torcedores do Passo Fundo como do Gaúcho, custa R$30. A meia-entrada para estudantes e idosos será R$ 15. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Já o setor das cadeiras estará disponível exclusivamente para os torcedores do Tricolor. O ingresso para este local custa R$ 50.

Locais de venda

Até sábado (12), os ingressos serão vendidos na loja oficial do Passo Fundo, em anexo ao Vermelhão da Serra, e na Loja Damarant. No domingo (13), a partir das 13h, a venda se dará diretamente nas bilheterias do estádio.