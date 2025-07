Gaúcho x Veranópolis: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O Gaúcho vive momento complicado na competição: são cinco jogos sem vencer. Na última rodada, na estreia do técnico Juca Antonello, o Alviverde foi superado pelo Inter-SM e caiu para 14ª colocação, com cinco pontos — oito atrás do Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

O Veranópolis, por outro lado, disputa as primeiras posições da tabela. Na última rodada, no duelo de times serranos, o Pentacolor venceu o Brasil de Farroupilha, chegou aos 15 pontos e subiu para a quarta colocação — sete atrás do líder Aimoré e três do vice Gramadense.