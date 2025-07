Gaúcho x Santa Cruz: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O duelo deste final de semana será determinante para o Gaúcho se livrar de um possível rebaixamento à Terceirona. Após a derrota no clássico Ga-Pas , o time Alviverde permaneceu na 14ª colocação, com cinco pontos — três à frente do Real, lanterna da competição.

O Santa Cruz, por outro lado, empatou com o Gramadense na última rodada. Com o resultado, o Galo Carijó subiu para a décima posição, com 11 pontos, e segue com chances remotas de avançar à próxima fase. O Novo Hamburgo, que fecha a zona de classificação, tem 18 pontos.