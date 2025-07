Gaúcho perde para o Veranópolis na Divisão de Acesso

Partida foi na Arena Be8 na tarde deste domingo (6). Luiz Medeiros / 300&60/Gaúcho

O Gaúcho perdeu de 3 a 2 para o Veranopólis, em casa, em disputa na Divisão de Acesso deste domingo (6). A equipe da Serra abriu o placar aos 11 minutos da primeira etapa, com gol de Wesley Santos. No minuto 32, outro ponto dos visitantes, com Ruan.

O primeiro do Gaúcho foi aos 36 minutos da primeira etapa, com Warlei. Já no segundo tempo, o Veranópolis fez o terceiro gol, de Renan Metz, aos 29 minutos. Na prorrogação, aos 46, Warlei descontou novamente e fechou em dois gols para o Gaúcho.

O técnico Juca Antonello avaliou a importância de seguir trabalhando jogo a jogo.

— Temos que trabalhar para corrigir os erros e buscar a vitória no próximo jogo. Enquanto houver chances, estaremos lutando pela classificação — disse o comandante alviverde.

— Temos conseguido fazer boas atuações, mas não estamos convertendo isso com resultados. A gente sabe que nessa competição a efetividade é fundamental e precisamos trabalhar para mudar essa situação — completou o lateral esquerdo Rômulo.

Com o resultado, o Gaúcho segue com cinco pontos, no 14º lugar da competição, enquanto o Veranópolis soma 18 pontos e assume a terceira colocação da tabela, só atrás de Gramadense, com 21, e Aimoré, com 25.

Próximos jogos

O próximo adversário do Gaúcho é o Lajeadense, na quarta-feira (9), na Arena Alviazul, em Lajeado. A equipe também enfrenta o conterrâneo Passo Fundo, no domingo (13), às 15h, no Vermelhão da Serra.