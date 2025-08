Gaúcho goleia União Frederiquense na última rodada da Divisão de Acesso

Em partida que abriu a última rodada da Divisão de Acesso , o Gaúcho aplicou 4 a 0 sobre o União Frederiquense fora de casa. O Periquito encerra a temporada com nove pontos, na 14ª colocação.

As equipes jogaram para cumprir tabela, visto que começaram a rodada já livres do rebaixamento e sem chance de acesso. Mas isso não impediu o time do técnico Juca Antonello de conquistar a vitória para "terminar o campeonato de forma honrosa", como havia pedido o comandante.