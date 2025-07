Gaúcho empata com o Brasil de Farroupilha e garante permanência na Divisão de Acesso

Marquinhos marcou o gol do Gaúcho nesta tarde, na Arena Be8. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho finalmente pode respirar com tranquilidade na Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (23), depois de sair atrás no placar, o Alviverde buscou o empate em 1 a 1 com o Brasil de Farroupilha, e confirmou a permanência na competição em 2026.

Com o resultado, o Gaúcho chegou aos seis pontos e não corre mais risco de rebaixamento. O Real, lanterna da competição, perdeu para o Novo Hamburgo nesta tarde e não tem mais chances matemáticas de alcançar o Alviverde, visto que tem dois pontos. Na última rodada, o Periquito vai cumprir tabela contra o União Frederiquense. A partida será no domingo (27), às 15h, na Arena União.

O Brasil de Farroupilha, por outro lado, chegou aos 15 pontos e permanece em nono, mas agora sem chances de classificação para as quartas de final. Na última rodada, vai cumprir tabela diante do Esportivo, nas Castanheiras.

O jogo

O Gaúcho tentou controlar as primeiras ações do jogo, mas em uma atrapalhada no sistema defensivo, viu o Brasil de Farroupilha abrir o placar. Aos 4 minutos, Denilson aproveitou que o goleiro Gianluca e o lateral-esquerdo Rômulo não se entenderam e deu um toque para a bola morrer no fundo da rede: 1 a 0.

No restante da partida, o Alviverde criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu converter nenhuma. A chance mais perigosa foi aos 13, quando Clebson invadiu a área e arriscou uma finalização, obrigando o goleiro Pablo fazer uma grande defesa.

Aos 39, o Periquito ficou com um jogador a mais em campo, depois que o volante Darlan foi expulso. No entanto, o placar seguiu inalterado, visto que as equipes não se arriscaram.

Gol do alívio

Depois do intervalo, o Gaúcho seguiu ocupando mais espaços no campo ofensivo e criando mais. Depois de tanto tentar, Marquinhos conseguiu desencantar e deixar tudo igual. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o camisa 7, na entrada da área, soltar o pé e concluir certeiro para fazer 1 a 1.

Os donos da casa seguiram buscando o gol e quase viraram o marcador aos 32. Luizinho cruzou na área, mas Warlei não conseguiu chegar a tempo para empurrar a bola para a rede. Maicon Assis, no segundo poste, ainda tentou cabecear, mas mandou para fora e desperdiçou a chance de marcar o segundo.