Escola Vôlei Futuro vai representar o RS na Superliga C masculina

A Escola Vôlei Futuro , de Erechim, vai representar o Rio Grande do Sul na Superliga C de Voleibol Masculina – Região Sul. A competição ocorrerá de 3 a 7 de agosto , no Ginásio Ivo Silveira, em Chapecó, Santa Catarina.

O torneio, considerado a porta de entrada para os clubes que buscam ascensão ao voleibol profissional, reunirá sete equipes , divididas em duas chaves. A Escola Vôlei Futuro está no Grupo B , ao lado de Elase (SC), São José dos Pinhais (PR) e Foz do Iguaçu (PR).

A estreia do time de Erechim será no domingo (3), quando enfrenta o Foz do Iguaçu, às 17h. Na segunda-feira (4), duela com São José dos Pinhais, às 17h. O último jogo da fase classificatória será na terça-feira (5), contra o Elase, às 19h.