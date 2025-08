Em semana de clássico contra o líder da Série C, troca de técnico agitou os bastidores do Ypiranga

Matheus Costa comandou o Ypiranga pela última vez no sábado (26), contra o Retrô. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A saída do técnico Matheus Costa e a contratação de Raul Cabral movimentaram os bastidores do Ypiranga nos últimos dois dias. Na semana do clássico contra o Caxias, líder da Série C do Brasileirão, o departamento de futebol precisou agir rapidamente para achar um novo comandante para a casamata verde e amarela.

O pedido de demissão de Matheus Costa deixou a direção surpresa. No domingo (27), na viagem de volta ao Rio Grande do Sul após o empate contra o Retrô, o treinador comunicou que ficaria em São Paulo e se reapresentaria nesta terça-feira (29), data planejada para iniciar a preparação para o jogo contra o Caxias.

Após Matheus Costa abandonar o restante da delegação no aeroporto, o departamento de futebol do Ypiranga ficou sabendo através de terceiros que o Guarani, de Campinas, estava sondando a contratação do treinador. À noite, após o acerto entre as partes, aconteceu o pedido de demissão.

Chegada de Raul Cabral

Após o anúncio da saída de Matheus Costa, o Ypiranga demorou 24 horas para oficializar a contratação do técnico Raul Cabral, de 43 anos.

As conversas com os possíveis treinadores iniciaram ainda na noite de domingo, mas a definição do novo técnico foi finalizada apenas na segunda-feira (28), depois que o departamento de futebol se reuniu para debater os nomes. O processo foi demorado, visto que a delegação do Canarinho levou tempo para conseguir pousar em Chapecó, devido às más condições climáticas.

Um fator que agradou à todos os dirigentes, é de que Raul Cabral permaneceu por vários meses em seus antigos clubes. No Tombense, último time do currículo, o treinador ficou por um ano e sete meses. Anteriormente, no Hercílio Luz, foram dois anos e três meses.

