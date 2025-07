Em reta final complicada, Passo Fundo enfrenta Bagé de olho no G-4 da Divisão de Acesso

Passo Fundo está na quinta colocação da Divisão de Acesso. Marlon Oliveira / Passo Fundo, Divulgação

O Passo Fundo segue na briga pelas primeiras colocações da Divisão de Acesso. Depois de confirmar matematicamente a vaga para as quartas de final, o Tricolor mira no G-4 para decidir os mata-matas no Estádio Vermelhão da Serra.

Nesta quarta-feira (23), o Passo Fundo entra em campo pela penúltima rodada da primeira fase. Às 19h30min, enfrenta o Bagé, no Estádio Pedra Moura.

— Sabemos da importância de pontuar fora de casa, pois assim possivelmente dependeremos apenas de nossas forças para chegarmos ao G-4. Vai ser um desafio muito grande para o nosso grupo, pois vamos enfrentar uma equipe com camisa pesada, jogadores com experiência no acesso, além da torcida que empurra o time — destacou o técnico Gabriel Dutra, que complementou sobre a logística de jogos nas últimas rodadas:

— Estamos numa reta final de competição muito complicada. Voltamos de uma viagem de mais de 800 quilômetros, contando ida e volta para Tramandaí. Agora são mais 1.000 quilômetros de ida e volta para Bagé. Precisarei contar muito com a força do nosso elenco para que possamos seguir pontuando e lutando pelo nosso objetivo, que é estar entre os quatro primeiros.

No momento, o Passo Fundo está na quinta colocação, com 23 pontos. Essa é a mesma pontuação de Veranópolis (terceiro) e Inter-SM (quarto), que levam vantagem no saldo de gols. O Gramadense, vice-líder, tem 24 e pode ser ultrapassado, visto que folga nesta rodada e entra em campo apenas no domingo (27).

Sendo assim, o Tricolor precisa vencer o Bagé e torcer por tropeços desses adversários para ficar entre os quatro primeiros já nesta rodada. Outra possibilidade é o clube levar vantagem no saldo de gols.