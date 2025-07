Em jogo de poucas oportunidades, Passo Fundo empata com o Aimoré na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram no Estádio Vermelhão da Serra. Leonardo Oberherr / Aimoré, Divulgação

O Passo Fundo somou mais um ponto na Divisão de Acesso nesta quarta-feira (16). Em um jogo de poucas oportunidades, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Aimoré, no Estádio Vermelhão da Serra.

Com o resultado, o Índio Capilé segue na liderança da competição, com 27 pontos. O Passo Fundo permanece em quinto, com 20 — mesma pontuação do Inter-SM, que fecha o G-4.

O Passo Fundo volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o Real, às 15h, no Módulo Esportivo Tramandaí. No domingo (20), às 15h, o Aimoré enfrenta o União Frederiquense, no Estádio Cristo Rei.

O jogo

A primeira etapa não foi muito movimentada. Tanto o Passo Fundo como o Aimoré não se expuseram tanto, com isso construíram poucas jogadas no campo ofensivo, sendo que cada equipe teve uma boa oportunidade para abrir o placar.

O primeiro a se arriscar foi o Tricolor. Aos 17 minutos, Medina recebeu um cruzamento na pequena área e ficou cara a cara com o goleiro Mama, que fez uma grande defesa para evitar o gol dos donos da casa.

O Aimoré chegou aos 28, após jogada construída pelo meio de campo. Vidmar avançou e arriscou uma finalização de fora da área, no canto direito do goleiro Max, que defendeu.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Índio Capilé teve mais posse de bola, mas não soube aproveitar no setor de criação. Como resposta da proposta adotada pelas equipes, a primeira finalização da segunda etapa aconteceu somente aos 32 minutos. Adriano Klein recebeu na entrada da entrada e mandou uma pancada que saiu pela linha de fundo, desperdiçando a chance de colocar os visitantes em vantagem.

O Passo Fundo, por outro lado, não conseguiu trabalhar a bola, tampouco surpreendeu no campo ofensivo e ficou no 0 a 0 com o Aimoré.