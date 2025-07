Na temporada passada, os dois clubes disputaram a Copinha Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

Dois times da Região Norte demonstraram interesse em disputar a Copa FGF deste ano. Gaúcho e Passo Fundo enviaram ofício de intenção à Federação Gaúcha de Futebol e devem confirmar a participação até o final do mês. O torneio deve ocorrer entre os meses de setembro e dezembro.

Tanto o clube Alviverde como o Tricolor definirão sua participação após a realização do conselho técnico, que ocorre no dia 30 deste mês, em Porto Alegre. Isso porque ambas as direções aguardam a definição da fórmula de disputa para confirmarem.

Gaúcho e Passo Fundo são a favor de que a primeira fase seja regionalizada. Dessa forma, os clubes teriam menos gastos com deslocamento, visto que terão que arcar com as taxas de cada partida (R$ 3.700,00) e a taxa de inscrição dos atletas.

Não demonstraram interesse

Outros clubes da região, São Luiz e Ypiranga não demonstraram interesse. Segundo o presidente do Alvirrubro, Vilson Hepp, a vaga para a Série D do Brasileirão não é atrativa ao clube, visto que já está confirmado na competição de 2026 através da campanha feita no Gauchão deste ano.