Diante do Maringá, Ypiranga pode atingir sequência inédita na Série C

Lucas Ramos falou sobre a preparação para o confronto. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Quatro vitórias seguidas deixaram o Ypiranga na briga pela liderança e próximo de atingir uma sequência inédita na Série C do Brasileirão. Diante do Maringá, neste domingo (6), o Canarinho poderá chegar ao melhor número de triunfos consecutivos desde 2016, quando disputou a competição pela primeira vez.

Em 10 edições, é a terceira vez que o time gaúcho conquista quatro vitórias seguidas no campeonato. A primeira foi em 2016, quando derrotou Portuguesa, Guaratinguetá, Tombense e Macaé, entre a 12ª e 15ª rodada. Depois, em 2020, superou Tombense, Volta Redonda, Criciúma e Ituano entre a quinta e a oitava rodada.

A marca, por sua vez, aumenta a responsabilidade do elenco, que entende a importância de seguir no topo da tabela a nove jogos para o fim da primeira fase.

— A gente vem numa boa sequência. São quatro vitórias seguidas e estamos entre os quatro melhores da competição. É necessário exaltar o trabalho que estamos fazendo em conjunto, desde à direção, à comissão e aos jogadores. Estamos trabalhando muito e sempre pensando rodada a rodada. Agora, temos um jogo importante dentro do Colosso da Lagoa, onde é muito difícil ganhar do Ypiranga. Precisamos pontuar dentro de casa para nos aproximarmos do nosso objetivo — destacou o meia Lucas Ramos.

Atenção total

Depois de cumprir suspensão na última rodada, contra o ABC, Lucas Ramos deve retornar à titularidade do Canarinho neste fim de semana. E apesar da equipe viver um bom momento na Série C, o meia ressaltou a importância de tomar alguns cuidados diante dos paranaenses.

— Sabemos que o Maringá está em um mau momento, mas a gente nunca pode subestimar nenhuma equipe da Série C, porque está sendo um campeonato difícil e muito disputado, onde qualquer adversário pode sair em vantagem. Precisamos entrar ligados na partida, porque eles também irão, ainda mais precisando do resultado. Nosso primeiro objetivo é fazer um bom jogo defensivo para buscar oportunidades de gol e buscar a vitória — disse o jogador.

Enquanto o Ypiranga vem de quatro vitórias, o Maringá não vence há seis rodadas. A última vitória foi em 3 de maio, quando superou o Confiança. Desde então, o adversário soma três derrotas e três empates, que lhe deixou na 11ª colocação, com 13 pontos. O Canarinho, por outro lado, está em terceiro, com 19, dois atrás do líder Caxias.