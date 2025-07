Diante do Aimoré, Passo Fundo mira no G-4 da Divisão de Acesso

Passo Fundo venceu o Gaúcho no clássico Ga-Pas.

O Passo Fundo terá um confronto importante visando a entrada no G-4 da Divisão de Acesso . Nesta quarta-feira (16), às 19h30min, o Tricolor enfrenta o líder Aimoré , no Estádio Vermelhão da Serra.

O confronto vai colocar frente a frente equipes que só perderam um jogo no campeonato. O Índio Capilé se isolou no topo da tabela ao somar 26 pontos em 11 rodadas. O Tricolor, por outro lado, chegou à quinta posição ao alcançar 20 pontos em dez jogos.

O principal objetivo do Passo Fundo neste rodada é ingressar no G-4. Atualmente a quarta colocação é ocupada pelo Inter-SM, que tem os mesmos 20 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (seis contra três).