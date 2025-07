Depois de escapar do rebaixamento, Gaúcho quer terminar a Divisão de Acesso de "forma honrosa"

Gaúcho fugiu do rebaixamento na última rodada, depois de empatar em 1 a 1 com o Brasil de Farroupilha.

O Gaúcho vai se despedir da Divisão de Acesso neste sábado (26), às 15h30min, em confronto contra o União Frederiquense . O sentimento é de alívio, uma vez que o Alviverde escapou do rebaixamento com uma rodada de antecedência.

Essa poderá ser a primeira vitória de Juca sob o comando do Periquito. Desde que assumiu a equipe , no final de junho, foram cinco derrotas e um empate.

O aproveitamento de 5%, no entanto, evitou a queda do Gaúcho para a Terceirona. Na última rodada, o Alviverde buscou o empate diante do Brasil de Farroupilha e garantiu a permanência na competição em 2026.