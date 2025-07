De olho no mata-mata, Passo Fundo enfrenta o Glória na última rodada da Divisão de Acesso

Gabriel Fornari é titular da zaga do Passo Fundo.

Na última rodada da primeira fase, o Passo Fundo quer confirmar uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Divisão de Acesso. Para isso, o Tricolor depende apenas de si no confronto diante do Glória, que acontece às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra.