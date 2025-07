Contra o Retrô, Ypiranga busca recuperação na Série C 

Elenco finalizou nesta sexta-feira (25) a preparação para o confronto no Nordeste. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Depois de duas derrotas seguidas, o Ypiranga busca a recuperação na Série C do Brasileirão. Para voltar a pontuar, o Canarinho terá que superar o Retrô, neste sábado (26). A partida será às 19h30min, na Arena Pernambuco.

A sequência de resultados negativos nas últimas rodadas, fez com que o time gaúcho perdesse colocações na tabela de classificação e ampliasse distância para o líder. No momento, o Canarinho está em quinto, com 20 pontos, sete atrás do Caxias.

Preocupação

Um dos fatores que preocupam o técnico Matheus Costa é o número de gols marcados, visto que nos últimos três jogos, a equipe anotou somente um. No entanto, ele destacou sobre o nível de equilíbrio da competição, fazendo com que as equipes tenham poucas oportunidades para balançar as redes.

— O Ypiranga tem tido poucas oportunidades para fazer gols, mas os nossos adversários também. O São Bernardo, nosso último adversário, teve pouquíssimas chances, mas conseguiu aproveitar — apontou Costa, e completou:

— Nós estamos em uma competição, que tanto nós como os outros clubes, tem raras oportunidades. O que cabe é nós é ser incisivos e transformar essas poucas chances em gols. É conseguir colocar a bola dentro da rede.

Para o confronto diante do Retrô, o comandante poderá contar com a nova esperança de gols do Canarinho. Anunciado nesta semana, o centroavante Ricardo Bueno viajou com o restante da delegação e estará à disposição para estrear com a camisa verde e amarela.