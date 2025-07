Contra o Floresta, Ypiranga pode ampliar vantagem no G-8 na Série C

Gabriel Terra deve voltar à titularidade depois de cumprir suspensão. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Neste fim de semana, o Ypiranga terá um confronto direto para abrir vantagem sobre o nono colocado e se consolidar na zona de classificação da Série C do Brasileiro. No sábado (12), o Canarinho enfrenta o Floresta, às 19h30min, no Estádio Domingão, em Fotaleza.

Terceiro colocado com 20 pontos, o time gaúcho vai enfrentar o Floresta, que está em nono, com 16 — mesma pontuação do Náutico, que está em quinto e leva vantagem no saldo de gols.

— O Floresta tem uma equipe bem organizada e estruturada, e tem jogado com uma formatação muito parecida com a nossa. Eles vêm de bons resultados dentro da competição, então eu acredito que vai ser um jogo bem difícil. Todo mundo fala que é preciso saber sofrer e eu acredito que nós estamos sabendo lidar com a pressão e com adversário atacando. Nossa equipe se consolidou e aprendeu bastante durante os jogos até aqui, então acredito que chegamos bem para essa partida — destacou o zagueiro Igor Morais.

O Canarinho está há cinco jogos sem perder e sem sofrer gols na Série C. A última partida em que a defesa foi vazada foi na goleada para o Náutico, em maio. De lá para cá, o defensor destacou o forte trabalho que o técnico Matheus Costa vem desenvolvendo com o grupo.

— Todo nosso grupo está buscando melhorar e evoluir no dia a dia, além de que nos adaptamos à competição e estamos conseguindo interpretar bem a postura dos nossos adversários. O técnico Matheus analisa e nos passa com muita clareza tudo que vamos enfrentar nos respectivos jogos, como o adversário age, como joga, e os principais pontos positivos e negativos — disse o defensor, que completou:

— Estamos conseguindo nos preparar bem durante a semana, e isso facilita bastante. Além disso, cada jogador tem sua metodologia particular para estudar os adversários, e extrair o maior número de características e informações possíveis.