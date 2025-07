Como chegam Gaúcho e Passo Fundo para o clássico Ga-Pas 27

De um lado, o Passo Fundo quer conquistar os três pontos para se aproximar ainda mais da classificação à próxima etapa da competição. No momento, o Tricolor está na sexta colocação , com 16 pontos. Em nove jogos, o clube conquistou quatro vitórias, quatro empates e teve uma derrota — aproveitamento de 59%.

O Gaúcho , por outro lado, quer se livrar de qualquer risco de rebaixamento à Terceirona. O Alviverde vive um momento complicado, visto que venceu somente uma partida na competição, enquanto teve sete derrotas e dois empates. A sequência de resultados ruins deixou a equipe na vice lanterna, com cinco pontos — quatro à frente do Real. O aproveitamento é de apenas 16%.

Retrospecto

No retrospecto geral, o Gaúcho leva vantagem no confronto: são 11 vitórias do Alviverde contra oito do Passo Fundo, além de sete empates.