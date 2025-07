Clubes da região avaliam possibilidade de disputar a Copa FGF

Ypiranga foi vice-campeão da Copa FGF em 2024. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta terça-feira (1º) o edital de convocação para os clubes que têm interesse em disputar a Copa FGF deste ano. Quatro times da Região Norte estão avaliando a participação: Gaúcho, Passo Fundo, São Luiz e Ypiranga.

Os clubes têm até o dia 15 deste mês para confirmar a participação na competição. A Copa FGF está prevista para começar em 24 de setembro e terminar no dia 7 de dezembro. O campeão garantirá presença na Série D de 2026.

Ypiranga

O Ypiranga, um dos times interessados em disputar a Copinha, não mira na vaga para a competição nacional, visto que está na Série C do Brasileirão. Caso dispute, o clube de Erechim pretende dar oportunidade aos jogadores que atuaram no Gauchão sub-20 e também para os atletas que estão sendo menos utilizados pelo técnico Matheus Costa na Terceirona.

O presidente do Canarinho, Adilson Stankiewicz, ressaltou que avaliará a participação ou não até a data limite.

São Luiz

Se confirmar a participação, o São Luiz também não terá como foco a vaga na competição nacional. O Rubro já está confirmado entre os clubes que disputarão a Série D em 2026, visto que teve a sexta melhor campanha do Gauchão deste ano, ao sagrar-se vice-campeão da Taça Farroupilha.

Segundo o presidente Vilson Hepp, a direção fará uma reunião nos próximos dias para definir.

Dupla Ga-Pas

Gaúcho e Passo Fundo também estão avaliando a possibilidade. No início deste ano, a direção do Periquito colocou a participação na Copa FGF como um dos objetivos para a temporada. O presidente Luciano Azevedo, no entanto, ressaltou que aguardará o conselho técnico, previsto para acontecer no dia 30 deste mês, para confirmar a disputa.

No lado Tricolor, a mesma dúvida. Segundo o presidente Selvino Ferrão, o foco do clube está totalmente voltado para a Divisão de Acesso. A boa campanha na competição, por sua vez, pode motivar na hora da decisão. A direção do Passo Fundo se reunirá nos próximos dias para pautar a participação.

Clubes terão que pagar taxas