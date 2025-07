Clássico Ga-Pas: quem venceu mais? Confira os números do confronto entre Gaúcho e Passo Fundo

Último Ga-Pas disputado no Vermelhão da Serra foi em outubro do ano passado.

Na véspera do Ga-Pas 27, GZH Passo Fundo relembrou o histórico de confrontos entre as equipes. No retrospecto geral, o Gaúcho leva vantagem: são 11 vitórias do Alviverde contra oito do Passo Fundo, além de sete empates.