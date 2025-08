Caso de injúria racial ocorrido no Gauchão sub-17 em Carazinho será julgado nesta quarta-feira

Agressões ocorreram quando o jogador foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de escanteio, aos 19 minutos do segundo tempo. Arsenal / Divulgação

O Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar nesta quarta-feira (30) o caso de injúria racial envolvendo um atleta do Arsenal de Sarandi durante partida do Gauchão sub-17 em Carazinho, no norte gaúcho.

O julgamento será às 9h e acontecerá de maneira remota, via Google Meet. O resultado sairá no fim da sessão e, em caso de discordância, os clubes têm prazo de 72h para entrar com recurso.

No julgamento, o tribunal deve chegar a um consenso sobre o caso ocorrido em 14 de julho, durante partida válida pelo Gauchão sub-17 no Ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória, em Carazinho.

Na ocasião, um atleta do Arsenal, de 16 anos, foi agredido por um torcedor que estava do lado de fora da quadra com um chute de raspão nas costas e palavras de baixo calão, como "macaco de merda".

As agressões ocorreram quando o jogador foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de escanteio, aos 19 minutos do segundo tempo.

A direção da Sercesa acionou a Brigada Militar de Carazinho e a partida ficou paralisada por mais de uma hora até a realização do boletim de ocorrência.

Com receio de abandonar a quadra e sofrer punições da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), a direção do Arsenal optou com disputar o minuto final. O jogo terminou 4 a 2 para os donos da casa.

Na redes sociais, as direções de Arsenal e Sercesa se manifestaram sobre o ocorrido e publicaram notas de repúdio à atitude do torcedor.