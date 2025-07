Be8/UPF conhece grupo e tabela de jogos da Superliga C de vôlei feminino

A Be8/UPF conheceu a tabela de jogos da Superliga C de Voleibol Feminino – Região Sul. A competição ocorrerá de 3 a 7 de agosto , no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, em São José dos Pinhais, no Paraná.

A competição, considerada a porta de entrada para os clubes que buscam ascensão ao voleibol profissional, reunirá 12 equipes , divididas em três chaves. A Be8/UPF está no Grupo B , ao lado de Vôlei Mampituba (SC), Irati Vôlei (PR) e Foz do Iguaçu (PR).

A estreia do time de Passo Fundo será no dia 3 de agosto, um domingo, quando enfrenta o Irati, às 13h30min. Na segunda-feira, duela com o Mampituba, às 15h. O último jogo da fase classificatória será na terça-feira, contra o Foz do Iguaçu, às 15h. Veja aqui a tabela de toda a Superliga C.