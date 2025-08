Ataque forte e defesa frágil: a campanha do rival do Passo Fundo nas quartas da Divisão de Acesso

O adversário do Passo Fundo nas quartas de final da Divisão de Acesso vem fazendo campanha irregular. O Veranópolis, que terminou a primeira fase na sexta colocação, não venceu nas últimas quatro rodadas – dois empates e duas derrotas.

Em 14 jogos da fase classificatória, o Pentacolor empatou seis, venceu cinco e perdeu três, um aproveitamento de 54% . No entanto, 15 dos 23 pontos foram conquistados entre a sexta e a 11ª rodada, quando a equipe engatou cinco vitórias seguidas.

Entre os oito classificados, o Veranópolis tem o segundo melhor ataque, com 17 gols marcados, ficando atrás somente do Passo Fundo, que balançou as redes 20 vezes.